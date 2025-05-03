«Альтернатива для Німеччини» оскаржить те, що її визнали правоекстремістською організацією

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Німецька політична партія «Альтернатива для Німеччини», яку 2 травня визнали правоекстремістською організацією, збирається оскаржити таке рішення.



Про це заявили співголови політичної сили Аліс Вайдель і Тіно Хрупалла, передає DW.

За їхніми словами, «Альтернатива для Німеччини» захищатиметься від цього наклепу, який ставить під загрозу демократію, у законний спосіб.

У їхній заяві йдеться про те, що незадовго до зміни уряду АдН почали публічно дискредитувати та криміналізувати як опозиційну партію. Там також зазначають, що таке цілеспрямоване втручання в демократичні процеси ухвалення рішень має очевидне політичне підґрунтя.

Політики заявили, що рішення Федеральне відомство із захисту Конституції Німеччини визнати їхню партію праворадикальною, — це серйозний удар по німецькій демократії.

Рішення також розкритикував держсекретар США Марко Рубіо.

«Німеччина щойно надала своїй розвідувальній службі нові повноваження для стеження за опозицією. Це не демократія, це замаскована тиранія», — написав він у X.

Рубіо зазначив, що справжнім екстремізмом є не популярна партія «Альтернатива для Німеччини», яка посіла друге місце на останніх виборах, а скоріше смертельна імміграційна політика уряду, яка підтримує відкриті кордони, проти чого виступає ця партія.



На це зреагувало Міністерство закордонних справ Німеччини, заявивши, що це рішення є демократичним і відображає результати незалежного розслідування для захисту Конституції та верховенства права. Саме незалежні суди матимуть остаточне рішення.



«Ми навчилися з нашої історії, що праворадикальний екстремізм потрібно зупинити», — написали там.

Що передувало

Федеральне відомство із захисту Конституції Німеччини визнало партію «Альтернатива для Німеччини» (AfD) підтвердженою правоекстремістською організацією «через екстремістський характер усієї партії, яка нехтує людською гідністю». З 2 травня 2025 року партія вважається такою, що певне діє проти основ демократичного ладу Німеччини.

Перевіряли не тільки програми й офіційні заяви AfD, а й те, що говорили її представники, а також їхні зв’язки з іншими праворадикалами.

Федеральне відомство із захисту Конституції Німеччини дійшло висновку: партія просуває ідею, що німецький народ — це етнічна спільнота за походженням, через що вона виключає окремі групи (наприклад, мусульман або людей з міграційним корінням) з рівноправної участі в суспільстві. А це суперечить демократичним принципам.



Тепер Німецький парламент може спробувати обмежити або призупинити фінансування партії «Альтернатива для Німеччини», але для цього владі потрібно буде надати докази того, що партія намагається підривати або повалити німецьку демократію, пише Reuters.

DW зазначає, що відтепер правоохоронні органи можуть вести спостереження за зборами AдН, прослуховувати телефони її членів і вербувати серед них інформаторів.

Тим часом Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомляє, що державних службовців, які є частиною організації, можуть звільнити залежно від їх ролі в цій організації.

«Альтернатива для Німеччини» — це ультраправа популістська партія, яка виступає за припинення допомоги Україні та скасування санкцій проти Росії. Із січня 2023 року її рейтинг постійно зростає. На користь партії грає економічна ситуація, що погіршилася ще під час пандемії коронавірусу, а потім — після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Найвища підтримка AfD — у східній, біднішій частині Німеччини. Ще одна важлива тема, яка хвилює німців, — міграція. Тож AfD зробила цю проблему центральною у своїй виборчій програмі. Партія пропонує обмежити кількість мігрантів, які зможуть приїздити в Німеччину, і відмовитися від будь-яких обовʼязків перед Європейським Союзом. Зараз в ЄС діють квоти, за якими країни-учасниці мають щороку приймати певну кількість мігрантів. AfD пропонує розвʼязувати це питання винятково на національному рівні.