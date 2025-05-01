Кількох колаборантів підозрюють у катуванні українських військовополонених на Луганщині
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру чотирьом колаборантам — слідчі зʼясували, що вони катували полонених воїнів ЗСУ на тимчасово окупованій території Луганщини.
Про це повідомила пресслужба.
За даними слідства, підозрювані — це колишні працівники виправної колонії у Суходільську, які після окупації пішли на співпрацю з росіянами. Згодом вони увійшли до складу «адміністрації» окупаційної тюрми.
Йдеться про Кирила Долгополова — керівника «оперативного відділу» репресивної установи, і трьох його підлеглих «інспекторів» — Леоніда Руденка, Миколу Цвєткова і Романа Занкова.
Як встановило розслідування, у колонії росіяни облаштували катівню, куди звозили українських військовополонених. Підозрювані били полонених гумовими кийками та катували електричним струмом — так їх хотіли схилити до співпраці з росіянами.
Фігурантам повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Зараз вони перебувають на тимчасово окупованій частині території Луганщини, тож тривають комплексні заходи, щоб притягнути їх до відповідальності.
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