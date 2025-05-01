Звинуваченому в домаганнях викладачу Університету імені Карпенка-Карого Білоусу присвоїли вчене звання. Як це пояснюють у МОН

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Наприкінці квітня режисеру та викладачу Університету імені Карпенка-Карого Андрію Білоусу, якого звинувачують у домаганнях, присвоїли звання доцента. У Міністерстві освіти та науки кажуть, що це відбулось відповідно до чинного законодавства, але не відкидають можливого скасування рішення.

У міністерстві нагадали, що 24 квітня Атестаційна колегія МОН ухвалила узагальнене рішення про присвоєння вчених звань 513 людям.

«У цьому контексті Атестаційна колегія МОН не розглядає і не ухвалює індивідуальні рішення щодо кожного кандидата окремо, а працює зі зведеним переліком осіб, поданих закладами освіти», — підкреслили у відомстві.

МОН зазначає, що на момент ухвалення остаточного рішення були відсутні будь-які документи, які могли б бути підставою для його відхилення. При цьому наголосили, що якщо стосовно будь-якого кандидата виникають офіційно задокументовані обставини, які можуть впливати на можливість присвоєння вченого звання, МОН може ініціювати службову перевірку та скасувати відповідне рішення.

У чому звинувачують Андрія Білоуса

Наприкінці січня одна зі студенток університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік звинуватила викладача Андрія Білоуса в домаганнях. Спочатку вона 21 січня опублікувала анонімне відео зі звинуваченнями, а за кілька днів розкрила свою особу.

За її словами, Білоус надсилав їй інтимні фото інших студенток і просив надсилати подібні, «мотивуючи це тим, що це вже всі зробили».

Згодом схожими історіями почали ділитися й інші студенти режисера. Актор і випускник університету Валерій Філіпенко, який одним з перших почав поширювати відео з розповіддю Сапожнік, зазначив, що про це давно вже відомо в «театральній бульбашці», але всі мовчали. Він закликав поширювати анонімну форму, яку можуть заповнити всі постраждалі від дій Білоуса.

Університет ім. Карпенка-Карого 23 січня повідомив, що звернувся із заявою до поліції, щоб правоохоронці «перевірили розповсюджену інформацію та надали їй правову оцінку». 27 січня стало відомо, що Білоуса відсторонили від роботи в університеті.

10 лютого в поліції повідомили, що проти Білоуса почали розслідування за статтею про сексуальне насильство. Того ж дня в КМДА заявили, що відсторонять його від посади в Молодому театрі.

Сам Андрій Білоус у коментарі «Радіо Свобода» відкидав звинувачення і наголосив, що відкритий до всіх перевірок у законному порядку, але не погоджується з тим, що «рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах».

Відсторонення Білоуса від посади в університеті тривало до 14 березня — після цієї дати він повернувся на посаду. Білоус каже, що у Департаменту культури КМДА немає правових підстав для відсторонення або звільнення його з посади.