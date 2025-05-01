США, ймовірно, готують продаж зброї Україні — перший після приходу Трампа

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До верхньої палати Конгресу США передали повідомлення Державного департаменту про сертифікацію запропонованої ліцензії на експорт оборонних товарів Україні на суму $50 мільйонів.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Конгресу.

У переліку документів за 29 квітня під номером EC-859 згадана записка від посадовця юридичного офісу Держдепу США до Комітету із закордонних справ, яка стосується України.

У записці повідомляють про запропоновану ліцензію на експорт «товарів оборонного призначення, включно з технічними даними, та оборонних послуг Україні на суму $50 млн або більше».

Раніше цього ж дня Kyiv Post з посиланням на джерела писав, що адміністрація Трампа поінформувала Конгрес про наміри схвалити експорт товарів військового призначення Україні через механізм прямого комерційного продажу на $50 млн або більше.

Це перший подібний дозвіл на продаж зброї з моменту повернення Трампа до Білого дому.