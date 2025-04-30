Зеленський підписав закон про розвиток волонтерства в Україні. Ось що він змінює
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11159, який має сприяти розвитку волонтерства серед дітей, підлітків і студентів, а також привести українські правила у відповідність до європейських.
Про це свідчить картка законопроєкту.
Закон передбачає зміни в основних освітніх та волонтерських законах України. Ось ключові пропозиції:
- Волонтери зможуть офіційно визнати свої знання та навички, отримані під час волонтерства, як результат неформального навчання.
- Керівники шкіл, коледжів і вишів повинні будуть сприяти розвитку волонтерства серед учнів і студентів.
- Волонтерський досвід можна буде зараховувати як проходження практики, навіть без спеціального дозволу від навчального закладу.
- Необхідно буде офіційно документувати волонтерську діяльність.
- Уводиться поняття «мотиваційного листа» як одного з елементів оформлення участі у волонтерстві.
У пояснювальній записці зазначають, що запровадження закону не потребує витрат з державного бюджету.
Як результат дії закону передбачається, що діти та молодь більше долучатимуться до волонтерства, розвиватимуть соціальні навички, ставитимуться відповідально до життя громади й суспільства.