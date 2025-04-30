У Німеччині соціал-демократи підтримали коаліційну угоду. Що далі

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Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) підтримала коаліційну угоду, яку ще раніше погодили партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) та Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Про це пише Tagesschau.

Ця угода стосується створення нової урядової коаліції між ХДС, ХСС і СДПН, яку часто називають «чорно-червоною» за кольорами партій. Усього 84,6% членів СДПН проголосували за неї, а 15,4% — проти. Голосування завершилось опівночі.

У голосуванні взяли участь 56% членів партії, що значно більше за необхідні мінімальні 20%. Керівництво СДПН вважає, що це показує велику підтримку від звичайних членів партії.

Члени СДПН мали можливість голосувати онлайн з 15 квітня за коаліційний договір, який має 144 сторінки і називається «Відповідальність за Німеччину». До цього цю угоду вже схвалили керівники ХСС і делегати з’їзду ХДС.

Генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш заявив, що дуже задоволений результатами голосування. За його словами, це було перше загальнонаціональне цифрове голосування в історії партії, і воно пройшло без проблем.

У самій СДПН деякі критикували коаліційну угоду, особливо через заплановані посилення політики в галузях міграції та соціального захисту. Молодіжна організація партії — Jusos — виступила проти угоди та закликала провести повторні переговори. Водночас іншими варіантами, окрім коаліції ХДС/ХСС і СДПН, могли бути тільки союз між ХДС і праворадикальною партією AfD, створення уряду меншості або проведення нових виборів.

Наступного понеділка, 5 травня ХДС, ХСС і СДПН підпишуть коаліційну угоду. Того ж дня СДПН планує оголосити імена своїх семи міністрів у новому уряді.

Лідер партії Ларс Клінгбайль має стати новим віцеканцлером та міністром фінансів. До понеділка він має визначити склад урядової команди від СДПН. Також майже напевно відомо, що Борис Пісторіус залишиться міністром оборони, пише Tagesschau.



Наступного дня, 6 травня, парламент голосуватиме за кандидатуру лідера партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріха Мерца. Для обрання потрібна підтримка більшості депутатів — щонайменше 316 голосів.

Після обрання Фрідріх Мерц отримає офіційний документ про призначення від президента Франка-Вальтера Штайнмаєра в замку Бельвю. Потім він повернеться до Бундестагу, де складе присягу. У той же день, швидше за все, буде приведено до присяги весь склад уряду. Міністрів не обирає Бундестаг — їм також вручає документи президент, і вони присягають у парламенті. Після цього новий уряд офіційно розпочне роботу.