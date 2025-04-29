Україна вестиме регулярні консультації з Угорщиною, щоб розблокувати вступ до ЄС

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Київ і Будапешт домовились проводити регулярні консультації, щоб відкрити переговори про вступ України до Європейського Союзу. Угорщина зараз блокує відкриття першого кластера переговорних розділів між ЄС та Україною.

Про це повідомила віцепремʼєр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина за результатами переговорів з угорською стороною, які відбулися вперше щодо цієї проблематики.

З 12 травня на регулярній основі будуть працювати команди української та угорської сторін до того часу, поки вони не визначать увесь перелік завдань у рамках 11 рекомендацій, які є «предметом занепокоєння Угорщини».

На переговори, які відбулися 29 квітня, українська делегація привезла в Будапешт додаткові пропозиції стосовно врегулювання комплексу питань — і про початок переговорів, і про конкретні ідеї, які надав Київ.

«Ми очікуємо попрацювати впродовж цього тижня над контрпропозиціями угорської сторони, і вже 12 травня розраховуємо на те, що в нас будуть проміжні результати», — зазначила Стефанішина.

Угорщина блокує вступ України в ЄС

У квітні 2025 року уряд угорського премʼєра Орбана закликав угорців голосувати проти членства України в ЄС у національному опитуванні. Угорський уряд прямо писав, що прискорений вступ України до ЄС нібито негативно вплине на життя всіх угорців і завдасть країні величезних збитків.

Перед цим, у березні, до роковин національно-визвольної революції 1848—1849 років премʼєр Угорщини Віктор Орбан 15 березня висунув перелік вимог до Євросоюзу. Одна з них — «Союз, але без України».

Угорщина висуває перед Україною низку вимог і вимагає посилити права угорської меншини. Й оскільки в ЄС діє правило одностайності, то Угорщина здатна тримати Україну поза блоком стільки, скільки захоче.

Натомість Україна «неодноразово і наполегливо» підтверджувала готовність підтримувати добрі відносини зі своїми сусідами, зокрема в питаннях, повʼязаних із захистом прав національних меншин. І погоджувалася на 11 рекомендацій Угорщини щодо нацменшин.

Про які умови Угорщини йдеться

Угорщина просить повернути національній меншині всі ті права, які вона мала до 2015 року. В 11 пунктах Будапешт сформулював угорські питання, зокрема щоб статус національної школи був відновлений, щоб була можливість знову складати іспити на атестат знання угорської мови, щоб можна було безперешкодно її використовувати у вищій освіті, культурі та в суспільному житті.

Ці 11 вимог, які мають гарантувати права угорської нацменшини в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто представив українській стороні ще наприкінці січня. За його словами, ці умови внесли до переговорних рамок щодо вступу України в ЄС, остаточно затверджених 21 червня.

Ще в березні 2024 року Єврокомісія підготувала переговорну рамку щодо членства України в ЄС, а 7 червня цей виконавчий орган Євросоюзу визнав, що Україна виконала всі вимоги, і рекомендував розпочати перемовини про вступ. Однак того ж дня постійні представники країн ЄС деякий час не могли ухвалити рішення про початок переговорів, оскільки Угорщина виступила проти. Будапешт заявив, що «має умови, які ще необхідно виконати, інакше він не зможе прийняти оцінку Комісії». Ішлося про нібито недостатній прогрес України в питанні захисту національних меншин.