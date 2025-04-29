Молдова може відокремитися від України в процесі вступу до ЄС. Усе через Угорщину

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Європейський Союз розглядає варіант відокремити Молдову від України в процесі вступу. Усе тому, що Угорщина блокує зусилля Києва стосовно приєднання.

Про це повідомила комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос в інтервʼю «Радіо Свобода».

Вона не виключає «розʼєднання» двох країн на засіданні в Брюсселі, яке проведуть у червні і де ухвалять кілька рішень, повʼязаних з розширенням. Це вже обговорюють, тому що жодна держава-член не виступає проти відкриття першого кластера переговорних розділів з Молдовою.

Євросоюз розглядав Молдову й Україну як тандем, адже обидві країни разом робили кроки в процесі вступу. Київ подав заявку на членство в лютому 2022 року, Кишинів наслідував його приклад. Країни-члени ЄС схвалили початок переговорів про вступ з обома державами, та досі жодного розділу переговорів не відкрили.

Переговори з Україною блокує Угорщина, висуваючи низку перешкод і вимагаючи посилити права угорської меншини. І оскільки в ЄС діє правило одностайності, то Угорщина здатна тримати Україну поза блоком стільки, скільки захоче.

Марта Кос припускає, що існує можливість вступу Молдови до Євросоюзу до кінця її мандата у 2029 році. За її словами, якщо протягом нинішнього складу Європейської комісії в ЄС не буде нової держави-члена, це стане «провалом».

Єврокомісарка висловила жаль, що Угорщина під керівництвом прем’єра Віктора Орбана, якого часто називають головним союзником Путіна в ЄС, перетворює процес вступу України в Євросоюз на політичне питання. Будапешт навіть організував символічний референдум, на якому партія Орбана «Фідес» виступила проти приєднання України до ЄС.

«Україна зробила достатньо, можу сказати з власного досвіду, бо ми сприяли діалогу між Угорщиною та Україною», — сказала Кос.

І додала, що Угорщина запропонувала багато переговорних пунктів, і Україна готова виконати їх усі, але для Будапешту й цього недостатньо.