У ДПСУ показали боєприпаси, які постачають ЗСУ за контрактом на 23 млрд грн — раніше Службу звинувачували в неефективній витраті цих грошей

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Державна прикордонна служба України показала чергову партію боєприпасів для фронту, закуплених за контрактом на 23 млрд грн.

На опублікованих фото — снаряди калібру 152 мм та 122 мм, снаряди до реактивних систем залпового вогню та міни 120 калібру.

Речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі «Бабелю» зазначив, що Прикордонна служба продовжує роботу в рамках делегованих повноважень на закупівлю боєприпасів для підрозділів ЗСУ на суму 23 млрд грн.

«Як ми вже повідомляли, оплату за контрактами здійснено в кінці грудня 2024 року, а терміни поставок передбачені продовж року. Однак це не означає, що всі товари надійдуть на кінець року. Постачання вже йде, а постачальник — компанія PHU Lechmar, яку окремі критики намагаються видати за прокладку, а реалізацію цих коштів — за розпил бабла, дотримується визначених графіків», — наголосив він.

Демченко підкреслив, що чергова партія із закупівлі на 23 млрд грн вже в Україні і її вже передали українським військовим. Джерела «Бабеля» кажуть, що перші поставки в межах цього контракту почали прибувати в Україну з початку березня.

Що передувало

Наприкінці грудня 2024 року Міноборони передало Державній прикордонній службі 23 мільярди гривень. Ці гроші забрали у Агенції оборонних закупівель, яка, на думку міністерства, не встигала витратити виділений їй бюджет.

Антикорупціонери — голова ЦПК Віталій Шабунін і головний редактор «Наших грошей» Юрій Ніколов — назвали це аферою і заявили, що прикордонники та міністерство «бабки віджали» й планують «пиляти». Зокрема, Ніколов наголошував, що закуповувати зброю ДПСУ планує через сумнівну польську компанію PHU Lechmar — не виробника, а просто «прокладку» з поганою репутацією. Згодом зʼясувалось, що насправді Lechmar — відомий посередник на ринку зброї.

24 березня народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк опублікував відповідь ДПСУ на свій депутатський запит і заявив, що антикорупціонери були праві — Lechmar провалила поставки зброї за останніми контрактами. «Бабель» розібрав усі твердження депутата Железняка і пояснив, де він помилився.