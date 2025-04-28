У Ватикані повідомили дату початку конклаву, де оберуть нового Папу Римського (оновлено)

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TeroVesalainen / Pixabay

Конклав для виборів нового Папи Римського збереться у Ватикані 7 травня.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Кардинали під час закритої зустрічі у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска в суботу, погодили дату. Офіційно її оголосять найближчим часом.

Оновлено о 14:53. У Ватикані підтвердили, що конклав проведуть 7 травня. Конклав зберуть у Сікстинській капелі Ватикану. Її зачинять для відвідувачів, допоки кардинали не оберуть нового Папу Римського.

Конклав — це закрите зібрання кардиналів у Ватикані, де вони обирають нового Папу Римського. Кандидат має набрати щонайменше дві третини голосів усіх кардиналів-учасників, щоб стати папою. Увесь процес проходить таємно і без звʼязку із зовнішнім світом.

Близько 135 кардиналів з усього світу, яким ще не виповнилося 80 років, можуть взяти участь у конклаві та обрати нового лідера Церкви для 1,4 мільярда вірян. Попередні два конклави, що відбулися в 2005 і 2013 роках, тривали лише два дні.

