У Ватикані повідомили дату початку конклаву, де оберуть нового Папу Римського (оновлено)
- Автор:
- Ірина Перепечко
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TeroVesalainen / Pixabay
Конклав для виборів нового Папи Римського збереться у Ватикані 7 травня.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Кардинали під час закритої зустрічі у Ватикані, першої після похорону Папи Франциска в суботу, погодили дату. Офіційно її оголосять найближчим часом.
Оновлено о 14:53. У Ватикані підтвердили, що конклав проведуть 7 травня. Конклав зберуть у Сікстинській капелі Ватикану. Її зачинять для відвідувачів, допоки кардинали не оберуть нового Папу Римського.
Конклав — це закрите зібрання кардиналів у Ватикані, де вони обирають нового Папу Римського. Кандидат має набрати щонайменше дві третини голосів усіх кардиналів-учасників, щоб стати папою. Увесь процес проходить таємно і без звʼязку із зовнішнім світом.
Близько 135 кардиналів з усього світу, яким ще не виповнилося 80 років, можуть взяти участь у конклаві та обрати нового лідера Церкви для 1,4 мільярда вірян. Попередні два конклави, що відбулися в 2005 і 2013 роках, тривали лише два дні.
- 21 квітня Ватикан сповістив про смерть Папи Римського Франциска. Він помер від інсульту та подальшої незворотної серцевої недостатності після тривалої хвороби — з 14 лютого по 23 березня він був у лікарні. У понтифіка розвинулася двобічна пневмонія. Його стан був важким.
- Понтифіка поховали 26 квітня — уперше за 100 років папу ховали за стінами Ватикану, у церкві Санта-Марія-Маджоре. Серед лідерів, які прибули на похорон у Рим були, зокрема, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп.