Наїзд на фестивалі у Ванкувері: кількість жертв зросла до 11
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images
Кількість жертв у канадському Ванкувері, де авто вʼїхало у вуличний фестиваль Lapu Lapu, зросла до 11.
Про це пише BBC з посиланням на поліцію.
У поліції поки не визначилися з причинами інциденту, але правоохоронці не розглядають випадок як теракт.
Правоохоронці додали, що затриманий водій має значний досвід взаємодії з поліцією та медичними працівниками, «повʼязаний з психічним здоровʼям».
- Фестиваль Lapu-Lapu — це святкування на Філіппінах на честь вождя Лапу-Лапу (Lapu-Lapu), одного з перших філіппінських героїв. Фестиваль зазвичай проходить у квітні.