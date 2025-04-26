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Associated Press

У суботу, 26 квітня, у Ватикані прощаються з Папою Римським Франциском. Тисячі людей, серед них — світові лідери, збираються на площі Святого Петра, де відбудеться похоронна меса. Після цього понтифіка поховають — уперше за 100 років за стінами Ватикану, у церкві Санта Марія Маджоре.

Про це пише Reuters.

За останні три дні майже 250 тисяч людей віддали шану понтифіку і пройшли повз його тіло, яке поклали в труну перед вівтарем базиліки Святого Петра.

Труну із Франциском винесуть через головні двері для похорону під відкритим небом. Церемонія почнеться о 10:00 за київським часом.

Очікують, що на церемонію прощання з Папою приїдуть понад 200 тисяч людей, майже 130 делегацій з різних країн світу та 50 голів держав.

Зокрема, будуть присутні президент США Дональд Трамп, колишній президент США Джо Байден, лідер Аргентини Хавʼєр Мілей, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, принц Уельський Вільям, король Іспанії Філіпп VI, президент Франції Емманюель Макрон та інші лідери.

До Риму прибув і президент України Володимир Зеленський разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та першою леді Оленою Зеленською. Раніше участь президента у церемонії була під питанням, адже він міг не встигнути на похорон через низку важливих військових засідань в Україні.

Associated Press

У Римі та Ватикані перед приїздом світових лідерів посилили заходи безпеки. Над Римом впровадили цілодобову безпольотну зону, а на дахах будівель уздовж Віа делла Кончіліаціоне, що веде до площі Святого Петра, розмістилися підрозділи снайперів.

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Поховальну літургію очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, декан Колегії кардиналів. Він же оголосить sede vacante, тобто що Святий Престол не має очільника, і скликатиме конклав пізніше для обрання наступного Папи.

Після проповіді, яку підготує кардинал, відбудуться молитви вірян французькою, арабською, португальською, польською, німецькою та китайською мовами. Одна з молитов на Літургії включатиме прохання до Бога, щоб усі люди і народи «наполегливо шукали шлях миру».

У заключній прощальній молитві кардинал Ре віддасть душу Папи Богові й попросить про розраду для 1,4-мільярдної римо-католицької церкви. Після цього він окропить труну свяченою водою та ладаном. Наприкінці меси хор Сікстинської капели востаннє заспіває для Папи Франциска.

Після богослужіння труну пронесуть через «двері смерті» ліворуч від вівтаря в соборі Святого Петра та пролунає 10-тонний похоронний дзвін.

Далі процесія, яку супроводжуватиме наповп людей, доставить Папу до місця поховання — базиліки Санта Марія Маджоре за територією Ватикану. Сам процес поховання буде приватним, однак пізніше гробницюе відкриють для відвідувачів.