Австрійський парламент підтримав резолюцію на захист українських дітей, яких викрала РФ

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На засіданні Національної ради Австрії одноголосно ухвалили резолюцію «Захист і допомога українським дітям», яка має на меті захисти права українських дітей, яких викрала Росія.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Посадовиця розповіла, що з проханням підготувати цей документ вона зверталася до спікера Національної ради Вальтера Розенкранца під час зустрічі у Відні, а також порушувала це питання на переговорах з депутатами австрійського парламенту.

Цією резолюцією Національна рада звертається до Федерального уряду, зокрема федерального міністра з питань європейських та міжнародних справ Австрії, і закликає уряд Австрії продовжити роботу на міжнародному та європейському рівнях для захисту й підтримки прав дітей, передбачених у відповідній Конвенції ООН.

А також закликають уряд вжити заходів на європейському, міжнародному та двосторонніх рівнях, щоб повернути депортованих дітей і притягнути винних до відповідальності

Олена Кондратюк подякувала спікеру Вальтеру Розенкранцу і депутатам за підтримку і чітку позицію щодо повернення всіх викрадених Росією українських дітей.



