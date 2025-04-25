Австрійський парламент підтримав резолюцію на захист українських дітей, яких викрала РФ
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- Ірина Перепечко
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Getty Images / «Бабель»
На засіданні Національної ради Австрії одноголосно ухвалили резолюцію «Захист і допомога українським дітям», яка має на меті захисти права українських дітей, яких викрала Росія.
Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.
Посадовиця розповіла, що з проханням підготувати цей документ вона зверталася до спікера Національної ради Вальтера Розенкранца під час зустрічі у Відні, а також порушувала це питання на переговорах з депутатами австрійського парламенту.
Цією резолюцією Національна рада звертається до Федерального уряду, зокрема федерального міністра з питань європейських та міжнародних справ Австрії, і закликає уряд Австрії продовжити роботу на міжнародному та європейському рівнях для захисту й підтримки прав дітей, передбачених у відповідній Конвенції ООН.
А також закликають уряд вжити заходів на європейському, міжнародному та двосторонніх рівнях, щоб повернути депортованих дітей і притягнути винних до відповідальності
Олена Кондратюк подякувала спікеру Вальтеру Розенкранцу і депутатам за підтримку і чітку позицію щодо повернення всіх викрадених Росією українських дітей.
- Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 546 українських дітей до Росії, повернути вдалось менше ніж 400 з них. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- На брифінгу 20 березня Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме над поверненням усіх українських депортованих дітей. На той момент президент не мав їхньої точної кількості — у різний час надходила різна інформація. Найважча ситуація може бути із сиротами.