В Україні ще рік не підвищуватимуть ціни на газ для населення

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Ayesha Firdaus / Unsplash

Ціна на газ для населення залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр ще впродовж року — до 30 квітня 2026 року.

Про це повідомила газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

Така ціна передбачена для тарифного плану «Фіксований» для побутових клієнтів. Рішення про те, щоб залишити ціну незмінною, ухвалили через чинний мораторій на підвищення цін на природний газ.

Наразі «Нафтогаз України» постачає газ для 12,5 мільйона українських домогосподарств. Компанія закликає українців відповідально ставитися до розрахунків і своєчасно платити за послуги.