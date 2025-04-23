OpenAI хоче купити Google Chrome, якщо суд змусить його продати
- Автор:
- Оля Березюк
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Lauren Edvalson / Unsplash
Компанія OpenAI зацікавлена в покупці браузера Chrome, якщо Федеральний суд зобовʼяже Google його продати.
Про це заявив CEO OpenAI Нік Терлі, передає Bloomberg.
«Так, ми хотіли б, як і багато інших сторін», — сказав Терлі, відповідаючи на запитання про те, чи спробує компанія купити браузер.
Таку заяву Терлі зробив під час процесу, в якому Міністерство юстиції США намагається домогтися змін у бізнесі Google після того, як суд визнав, що компанія зловживала монопольним становищем на ринку пошуковиків. Суддя Аміт Мехта має вирішити до серпня, які саме бізнес-практики Google має змінити.
Наразі чат-бот OpenAI, ChatGPT, має розширення в браузері Google Chrome, яке користувачі можуть завантажити. Але більш глибока інтеграція Chrome з OpenAI дозволила б створити більш якісний продукт, сказав Терлі.
- Міністерство юстиції США та група штатів вимагають, що компанія Google продала веб-браузер Chrome. Такі вимоги вони висунули після історичного рішення про те, що технологічний гігант незаконно монополізував пошук в інтернеті.