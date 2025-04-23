В Австралії з гвинтокрила розстріляли 700 коал. Зоозахисники критикують дії уряду

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В австралійському національному парку «Будж-Бім» минулого тижня вбили майже 700 коал. Зооактивісти кажуть, що в них стріляли з гелікоптерів, тож, окрім хворих тварин, загинули й здорові. Через це багато дитинчат коал залишились сиротами.

Про це пише New York Post.

Відстріл коал почали після масштабних лісових пожеж, які знищили понад 2 000 гектарів їхнього природного середовища. Влада почала операцію у квітні, щоб припинити страждання тварин через пожежі — вони були виснажені, зневоднені або мали поранення.

Утім, спосіб, у який це зробили — стрільба з гелікоптерів, викликав гостру критику. Екологи та зоозахисники зауважують: із такої висоти дуже складно, а то й неможливо розпізнати, чи тварина справді хвора. Це означає, що разом із пораненими могли вбити й цілком здорових коал.

Екологічна організація Friends of the Earth Melbourne наголошує, що стрільба по тваринах з гелікоптера — це крайній захід, який ніколи раніше не використовували в Австралії. Це вперше, коли тварин вбивали з повітря — на думку зооактивістів, це створює небезпечний етичний прецедент.

Також активісти підкреслюють, що територію національного парку закрили після пожеж. Тобто рятувальники не мали змоги потрапити туди, щоб урятувати дитинчат, які залишилися без матерів. Якщо дорослих коал вбивали, поки ті сиділи на деревах, багато малюків опинилися самі й тепер приречені на страждання і смерть, переконані в організації зоозахисній організації Koala Alliance.

Крім критики самого методу відстрілу, захисники тварин вимагають від влади штату Вікторія припинити вирубку здорових евкаліптів поблизу, адже ці дерева є основним джерелом їжі та укриттям для коал.

Попри масове обурення, уряд пояснює, що діяв згідно з рекомендаціями ветеринарів. Прем’єрка Вікторії Джасінта Аллан пояснила, що так хотіли припинити страждання коал.