«Програми, що не відповідають ключовим інтересам США, припинять». У Трампа реорганізовують Держдепартамент

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Адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно оголосила про реорганізацію Державного департаменту.

Відповідну заяву очільника американської дипломатії Марко Рубіо оприлюднили 22 квітня.

У відомстві планують обʼєднати функції, які стосуються конкретних регіонів, ліквідувати деякі офіси та припинити передбачені законом програми, що не «відповідають ключовим інтересам США».

«У нинішньому вигляді Департамент роздутий, забюрократизований і не здатний ефективно виконувати свою основну дипломатичну місію в нову епоху суперництва великих держав. Надмірна бюрократія створила систему, яка більше служить радикальній політичній ідеології, ніж просуванню національних інтересів Америки», — переконаний Марко Рубіо.

Він очікує, що перебудова «посилить Держдепартамент із низів — від окремих бюро до посольств», і приведе відомство у «відповідність до вимог XXI століття».