Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа через замороження понад $2 млрд фінансування

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Benjamin Rascoe / Unsplash

Гарвардський університет 21 квітня подав позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа через багатомільярдне скорочення фінансування досліджень університету.

Про це повідомила студентська газета університету Harvard Crimson.

На такий крок університет пішов через день після того, як медіа написали, що адміністрація Трампа хоче скоротити ще мільярд доларів федеральних грантів і контрактів Гарварду, на додаток до вже існуючого скорочення на $2,2 мільярда.

Університет звинуватив Білий дім у проведенні «свавільної та неконституційної кампанії» з метою «покарати» виш за захист своїх конституційних прав.

У скарзі Гарвард заявив, що адміністрація Білого дому таким чином намагається змусити університет реструктуризувати своє управління, академічні програми та практику найму. Він стверджував, що заморожування порушує Першу поправку до Конституції.

Університет також звинуватив федеральні агентства в обході законних процедур. Гарвард стверджує, що Міністерство охорони здоровʼя і соціальних служб припинило надання грантів без належного юридичного обґрунтування. Адвокати університету написали, що заморожування грантів «не має нічого спільного з антисемітизмом і дотриманням Розділу VI».

Що передувало

У березні уряд США заявив, що перегляне $9 мільярдів фінансування для Гарварду через нібито антисемітизм, що загострився після студентських пропалестинських протестів. Спецгрупа Міністерства освіти звинуватила університет у зловживанні статусом і «переконанні, що федеральне фінансування не зобовʼязує їх дотримуватись законів про громадянські права».

Вони вимагали обмежити вплив активістів, створити незалежну комісію для перевірки факультетів, наймати викладачів і студентів виключно за заслугами, без урахування раси, кольору шкіри чи національності та повідомляти про порушення з боку іноземних студентів.

Гарвардський університет відкинув вимоги адміністрації Трампа та втратив через це $2,2 мільярда фінансування.