Фільм «Тіні забутих предків» покажуть на великих екранах в оновленій версії

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В Україні у широкий прокат повертається легендарна стрічка режисера Сергія Параджанова «Тіні забутих предків».

Про це повідомляє Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка.

Дистрибʼютор картини — Kinomania Film Distribution. У кіностудії Довженка розповіли, що фільм зберегли й відреставрували, а тепер хочуть відкрити його для нового покоління глядачів. Прокат оновленої версії стрічки в кінотеатрах стартує 29 травня.

Кіностудія імені Олександра Довженка

«Тіні забутих предків» — це Карпати, що дихають. Це магія світла і тіні. Це пульс української землі, який чуєш у кожному кадрі. Кіностудія Довженка з гордістю повертає на великий екран один із найвеличніших творів в історії українського та світового кіно», — йдеться в повідомленні.

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У 2021 році Національний центр Довженка презентував свій рейтинг 100 найкращих українських фільмів усіх часів. Перше місце посіла стрічка Параджанова «Тіні забутих предків», яка була знята у 1964 році. Також у трійку найкращих увійшли «Земля» Олександра Довженка (1930 рік) та «Людина з кіноапаратом» Дзиґи Вертова (1930 рік).