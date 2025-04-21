Путін відповів на пропозицію Зеленського не бити по цивільній інфраструктурі

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У Росії проаналізують пропозицію президента України Володимира Зеленського не бити по цивільній інфраструктурі і після цього дадуть відповідь.

Про це сказав Путін.

За його словами, під час так званого великоднього перемирʼя Росія нібито зафіксувала зниження бойової активності. Але наголосив, що з української сторони «було понад 5 тисяч атак».

Путін каже, що після великоднього перемирʼя бойові дії відновилися.

Що передувало

19 квітня лідер РФ Володимир Путін оголосив «великоднє перемирʼя» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. За його словами, у цей час російська армія припинить усі бойові дії. Однак це вже не перше нібито перемирʼя, яке оголошує Росія, і вона ніколи їх не дотримується. Володимир Зеленський тоді назвав слова Путіна «черговою спробою пограти з життями людей».



Президент України казав, що якщо зараз Кремль готовий долучитися до формату повної та безумовної тиші, Київ діятиме дзеркально — так, як буде з російського боку. «Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її й після закінчення великодньої доби 20 квітня надалі», — наголошував він.

Також Володимир Зеленський запропонував відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на щонайменше 30 діб із можливістю продовження.