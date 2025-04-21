Китай застерігає країни від торгових угод зі США, що можуть завдати шкоди Пекіну

Новини

Китай застеріг інші держави від укладання угод зі США, які можуть зашкодити інтересам Пекіну.

Про це пише Bloomberg.

У Міністерстві торгівлі КНР заявили, що хоча Китай і поважає прагнення інших країн врегулювати свої торговельні суперечки зі США, Пекін «рішуче виступає проти того, щоб будь-яка зі сторін досягала домовленостей за рахунок інтересів Китаю». Якщо ж такі угоди укладуть, то Китай «ніколи цього не прийме і вживе дзеркальних заходів у відповідь».

Фактично Пекін підвищує ставки в торговельній війні з Вашингтоном і показує, що інші країни ризикують опинитися між двох вогнів.

Китайське попередження з’явилося на тлі того, як інші країни готуються до переговорів зі США про помʼякшення або скасування жорстких тарифів президента Дональда Трампа. У відповідь Вашингтон вимагає від них обмежити торгівлю з Китаєм і таким чином стримати промисловий потенціал Пекіну, щоб Китай не міг обійти американські мита.

Bloomberg пише, що провідні економічні радники президента Трампа обговорюють можливість закликати інших країн ввести так звані вторинні тарифи — фактично грошові санкції — на імпорт із держав, що мають тісні торговельні зв’язки з Китаєм. Інші джерела зазначають, що США також хочуть, аби торговельні партнери утрималися від купівлі надлишкових китайських товарів.

Китай уже ввів цілеспрямовану політику проти країн, які співпрацювали зі США в спосіб, що, на думку Пекіну, завдавав йому шкоди. Так, у 2016 році США і Південна Корея домовилися про розміщення системи протиповітряної оборони THAAD, яку Вашингтон назвав необхідною для протидії загрозам з боку Північної Кореї. Китай заявив, що система порушить стратегічний баланс у регіоні, а її потужні радари дозволять шпигувати за китайськими ракетами.

Тож у відповідь Китай припинив продаж туристичних путівок до Південної Кореї та ускладнив діяльність корейських компаній. Згодом Пекін і Сеул домовилися про нормалізацію відносин, але установки THAAD залишилися в Південній Кореї.

Аби протидіяти заходам США, останнім часом Китай активізував дипломатичні зусилля в Південно-Східній Азії та Європі. Минулого тижня лідер КНР Сі Цзіньпін поїхав у турне В’єтнамом, Малайзією та Камбоджею — прагнув об’єднати «азійську родину», аби краще протистояти ризикам, спричиненим американськими тарифами.