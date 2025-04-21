Росіяни на Великдень майже 3 тисячі разів порушили своє ж «перемирʼя»
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)
Станом на 00:00 після закінчення Великодня загальна кількість порушень російською армією своєї ж обіцянки тиші за добу, 20 квітня, сягнула 2 935.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Найбільше обстрілів і штурмових дій — на Покровському напрямку. На Курський напрямок також не поширилася російська обіцянка повної тиші.
Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1 882 обстріли українських позицій (зокрема 812 з важкого озброєння). Також понад 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони.
Зеленський наголосив, що Росія так і не відповіла як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами й дронами.
«Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним: на тишу будемо відповідати тишею, на захист від російських ударів будуть наші удари», — зазначив він.
- 19 квітня лідер РФ Володимир Путін оголосив «великоднє перемирʼя» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. За його словами, у цей час російська армія припинить усі бойові дії. Це вже не перше нібито перемирʼя, яке оголошує Росія, але вона ніколи його не дотримується. Президент України Володимир Зеленський назвав слова Путіна «черговою спробою пограти з життями людей».