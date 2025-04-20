До України привезли Благодатний вогонь
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
У ніч проти 20 квітня Благодатний вогонь прибув в Україну. Його зустріли прикордонники на пункті пропуску «Устилуг».
Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.
Святиня прибула з Варшави, а охоронці кордону забезпечили швидке та безпечне проходження вогню через держрубіж.
З українсько-польського кордону Благодатний вогонь прямує до Києва, звідки він розʼїдеться по всій Україні — до церков, монастирів і парафій у різних регіонах. У багатьох храмах уже готуються до його зустрічі, щоб кожен охочий міг запалити свічку від цієї святині та донести її тепло до власного дому.
- Напередодні Великодня, 19 квітня, лідер РФ Володимир Путін оголосив «великоднє перемирʼя» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. За його словами, у цей час російська армія припинить усі бойові дії. Однак це вже не перше нібито перемирʼя, яке оголошує Росія, але вона ніколи його не дотримується. Президент України Володимир Зеленський назвав слова Путіна «черговою спробою пограти із життями людей».
- Вранці 20 квітня Зеленський повідомив, що Росія за перші шість годин «перемирʼя» провела 387 обстрілів і 19 штурмів, а також 290 разів застосовувала безпілотники.