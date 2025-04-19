«Чергова спроба пограти із життями людей». Зеленський — про «великоднє перемирʼя» Путіна

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Президент України Володимир Зеленський назвав слова лідера РФ Володимира Путіна про оголошення «великоднього перемирʼя» «черговою спробою пограти із життями людей».

«А щодо чергової спроби Путіна пограти із життями людей — зараз територією України шириться повітряна тривога. О 17:15 у нашому небі зафіксовані російські ударні дрони. Українська ППО та авіація вже почали працювати на захист. «Шахеди» в нашому небі — це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей», — сказав президент.

За словами Зеленського, українські війська продовжують активність на території Курської області Росії та зберігають позиції. А на території Бєлгородської області Сили оборони просунулись і збільшили підконтрольну територію.