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Українська авіакомпанія запустила нові регулярні рейси до 13 міст Європи

Автор:
Анастасія Могилевець
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Приватна українська авіакомпанія SkyUp Airlines офіційно запустила нові регулярні рейси із Кишинева. Перші літаки вже вирушили до Парижу й Лісабону.

Про це повідомляє «Центр транспортних стратегій», посилаючись на пресреліз перевізника.

SkyUp Airlines тимчасово базується в столиці Молдови, поки в Україні закритий повітряний простір. Розклад польотів компанії зараз передбачає постійні рейси з Кишинева до 13 європейських міст:

Крім того, авіаперевізник анонсував програму рейсів на зиму 2025/2026 — буде девʼять напрямків.