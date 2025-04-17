Зеленський призначив нових голів Луганської і Сумської ОВА та звільнив очільника Херсонської МВА

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Президент Володимир Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОВА.

Відповідні укази № 244/2025 і № 245/2025 опублікували на сайті Офісу президента.

Очільником Луганської ОВА став Олексій Харченко, який до цього очолював Сіверськодонецьку міську військову адміністрацію. Він змінив на цій посаді Артема Лисогора.

Олексій Харченко.

Сумську ОВА очолив генерал поліції Олег Григоров, який раніше обіймав керівні посади у структурі Нацполіції в різних регіонах.

Олег Григоров.

Раніше Сумську ОВА очолював Володимир Артюх, його Зеленський звільнив сьогодні. Його звільнили незабаром після російського ракетного удару по Сумах 13 квітня, який забрав життя 35 людей і поранив 117. Окупанти атакували місто двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23.

Напередодні Володимир Артюх фактично визнав, що в день удару відбулося нагородження військових, проте стверджує, що не ініціював його. Експосадовець каже, що його на цей захід запросили. Хто саме — не уточнив.

Крім того, Зеленський звільнив Романа Мрочка з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації. Мрочко обіймав цю посаду з 2 березня 2023 року.