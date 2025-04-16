WSJ: США хочуть тиснути на десятки країн, щоб змусити їх обмежити співпрацю з Китаєм
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче використати переговори стосовно мит, щоб змусити торговельних партнерів обмежити співпрацю з Китаєм.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Вашингтон хоче, щоб понад 70 країн зобов’язалися ізолювати економіку Пекіну в обмін на зменшення американських тарифних бар’єрів. Ідея полягає в тому, щоб держави не дозволяли переправляти китайські товари своєю територією, забороняли компаніям КНР відкривати у себе виробництва для обходу мит США і не впускали у свою економіку китайську промислову продукцію.
Це необхідно, аби послабити азійську країну і змусити її сісти за стіл переговорів із меншими важелями впливу. Вимоги до різних партнерів відрізняються залежно від того, наскільки вони залучені в економіку Китаю.
За словами джерел, план вже почали обговорювати з деякими державами. Його запропонував міністр фінансів Скотт Бессент під час зустрічі з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго 6 квітня. Хоча дискусії про обсяг і жорсткість заходів тривають, більшість посадовців підтримують ідею Бессента.
Компанії Китаю можуть виключити з американських бірж, можливий також делістинг китайських акцій. Голова Мінфіну США зазначив, що переговори про торговельну угоду між Вашингтоном і Пекіном усе ще можливі — але лише за участі Трампа і Сі Цзіньпіна.
- 2 квітня американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.
- Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%.
- Міністерство фінансів КНР заявило 11 квітня, що підвищить тарифи на всі американські товари з 84 до 125%.