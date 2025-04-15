Сили оборони вдарили по пункту російської бригади, яка 13 квітня атакувала Суми

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Сили оборони України вдарили на Курщині по російській бригаді, яка 13 квітня вдарила ракетами по місту Суми та вбила 35 цивільних.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, під ударом опинився пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади армії РФ, там зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюють.

Операцію провели, зокрема, підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ і Служби безпеки України. Також пошкодили низку інших обʼєктів на Курщині.

Удар росіян по Сумах

Російські окупанти атакували Суми двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23 вдень 13 квітня, вбивши 35 людей і поранивши 117. Саме повторний удар завдав людських втрат з великою кількістю загиблих і поранених. У місті пошкоджені будинки, приміщення Центру захисту прав людини, навчальні заклади та магазини.

Після цього народна депутатка Марʼяна Безугла стверджувала, що удар завдали по шикуванню військових, не уточнюючи, про який підрозділ мова.

Згодом мер Конотопу Артем Семеніхін заявив, що очільник Сумської ОВА Володимир Артюх організував у цей день нагородження 117 бригади ТрО в Сумах. Артюха нібито попереджали, що не можна робити шикування, але він проігнорував зауваження. Семеніхін стверджує, що військові не постраждали від російського удару балістичними ракетами, бо були в укритті.

Семеніхін каже, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за цим фактом, щоб зʼясувати, хто ініціював шикування військових у центрі міста за 30 кілометрів від лінії фронту. За його словами, ситуацію особисто контролює очільник СБУ Василь Малюк.

Артюх заперечував, що був організатором заходу, але наголосив, що його на нього запросили.