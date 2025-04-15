Bloomberg: США не підтримають заяву G7, у якій засуджують удар Росії по Сумах
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Сполучені Штати попередили союзників з G7, що не підтримають заяву із засудженням удару росіян по Сумах 13 квітня, оскільки хочуть зберегти можливість вести переговори з Москвою.
Про це повідомляє Bloomberg.
У заяві «Групи семи» атаку РФ на Суми називали доказом того, що Кремль налаштований продовжувати війну. Після трагедії майже 50 країн і міжнародних організацій підтримали Україну, заявив Володимир Зеленський.
Адміністрація президента Дональда Трампа відмовилася підписати документ, бо «прагне зберегти простір для переговорів про мир», кажуть джерела, обізнані з дипломатичним листуванням.
Канада, яка цього року головує в G7, зазначила, що без підтримки Вашингтону ухвалити заяву буде неможливо, додають співрозмовники видання.
- Російські окупанти атакували Суми двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23 вдень 13 квітня, вбивши 35 людей і поранивши 117. Саме повторний удар завдав людських втрат з великою кількістю загиблих і поранених. У місті пошкоджені будинки, приміщення Центру захисту прав людини, навчальні заклади та магазини.
- Дональд Трамп відреагував на трагедію, сказавши, що «це було жахливо». Він вкотре додав, що ніколи не допустив би початку цієї війни, якби був президентом, а зараз намагається якнайшвидше зупинити її. Трамп наголосив, що це війна Джо Байдена, а не його.