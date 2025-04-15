До Державного реєстру збитків додали облік немайнової шкоди — злочини проти людей
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок російської агресії, доповнили Системою обліку інформації про немайнову шкоду.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Насамперед ідеться про депортації українців, вбивства росіянами мирних людей, про зниклих безвісти за особливих обставин. Систему інтегрують з іншими реєстрами та базами, нею опікуватиметься Міністерство соціальної політики.
«Ми послідовно втілюємо в життя принцип “Росія заплатить”. Формуємо міжнародний компенсаційний механізм, у межах якого вже функціонує Реєстр збитків», — зазначив Шмигаль.
У Реєстрі вже відкрили девʼять категорій, за якими українці можуть подавати заяви. До кінця року хочуть відкрити усі 45 категорій Реєстру збитків.
- Реєстр пошкодженого та знищеного майна запрацював в Україні ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а в людей є акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з реєстру від держави.
- Крім того, у квітні 2024 року запустили Міжнародний реєстр збитків. Його створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада.
- Країни мають створити Компенсаційну комісію, яка вивчатиме всі заяви й оцінюватиме реальну суму збитків. На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.