Уряд погодив звільнення начальника Луганської ОВА

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Кабінет міністрів погодив звільнення голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Замість Лисогора на посаду пропонують призначити Олексія Харченка. Харченко — начальник Сєверодонецької міської військової адміністрації.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ саме Луганська область має найбільшу територію, яку окупували росіяни.