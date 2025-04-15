Кабмін погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА

Новини

Кабінет міністрів України 15 квітня погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Замість Артюха хочуть призначити Олега Григорова.

Звільнення посадовця відбувається після російського ракетного удару по Сумах 13 квітня, який забрав життя 35 людей і поранив 117. Окупанти атакували місто двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23.

Напередодні Володимир Артюх фактично визнав, що в день удару відбулося нагородження військових, проте стверджує, що не ініціював його. Експосадовець каже, що його на цей захід запросили. Хто саме — не уточнив.

Що передувало

Після обстрілу Сум депутатка Марʼяна Безугла стверджувала, що росіяни завдали удару по шикуванню військових, не уточнюючи, про який підрозділ мова.

Згодом мер Конотопу Артем Семеніхін заявив, що очільник Сумської ОВА Володимир Артюх організував у цей день нагородження 117 бригади ТрО в Сумах. Артюха нібито попереджали, що не можна робити шикування, але він проігнорував зауваження. Семеніхін стверджує, що військові не постраждали від удару балістичними ракетами, бо були в укритті.

Семеніхін каже, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за цим фактом, щоб зʼясувати, хто ініціював шикування військових у центрі міста за 30 кілометрів від лінії фронту. За його словами, ситуацію особисто контролює очільник СБУ Василь Малюк.

За кілька годин до цих звинувачень Артем Семеніхін вимагав від Володимира Артюха та начальника обласного управління СБУ Олега Красношапки скласти свої повноваження через нібито причетність до російського обстрілу Сум.