Відчуваю обов’язок. Гімнаст Ковтун, який змінить спортивне громадянство на хорватське, прокоментував це рішення

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Гімнаст Ілля Ковтун, який на Олімпіаді-2024 виборов срібну медаль для України, пояснив, чому вирішив змінити спортивне громадянство на хорватське. Він відчуває обовʼязок перед хорватами, бо вони прийняли його і дали все необхідне.



Про це він розповів в інтерв’ю хорватському виданню Glas Slavonije.



«Я відчуваю моральний обов’язок перед людьми в Осієку, перед Володимиром, паном Піпунічем. Тут мене прийняли, я практично жив у них — спав, тренувався і харчувався в залі «Сокол». Коли я здобув олімпійську медаль, мав відчуття, що місцеві люди раділи більше, ніж у мене на батьківщині», — пояснив Ілля.

Він каже, що намагається зрозуміти, чому так сталося. Каже, що люди в Україні зараз мають значно важливіші турботи. Водночас він зауважив, що однієї конкретної причини, чому він вирішив змінити спортивне громадянство, немає — їх було багато і вони накопичувалися поступово, на рішення вплинула не лише війна.



Ілля Ковтун зізнався, що в перший день після оголошення про зміну громадянства йому було трохи сумно через негативні коментарі в Instagram. Згодом він вирішив не зважати на це, адже вважає подібну реакцію цілком зрозумілою в умовах війни — люди в Україні мають серйозніші проблеми, живуть у постійному стресі й через це стали більш агресивними. Водночас багато хто його підтримав. Він зазначив, що розуміє як критиків, так і тих, хто став на його бік.

Каже, що родина підтримала його рішення. також розповів, що його батько і сестра вже давно живуть у Польщі, а його мати скоро туди теж переїде.

Коли саме Ковтун отримає громадянство

Ковтун, як і його тренерка, уже подали документи до хорватського Міністерства внутрішніх справ на отримання тамтешнього громадянства. Раніще тренер хорватської збірної казав, що гімнаст має його отримати за пришвидшеною процедурою. Проте можуть виникнути проблеми через заперечення України, яка «точно не відпустить його добровільно».









Ілля не може передбачити, коли отримає дозвіл представляти Хорватію. До моменту завершення всіх формальностей він не має можливості виступати на офіційних турнірах країну.



«Я бачив, що мене підтримали хлопці з хорватської збірної, дякую їм за це, хоча ми ще не говорили про це особисто», — розказав Ілля.



Зараз Ковтун каже, що немає точних термінів, але найімовірніше, що він отримає спортивне громадянство Хорватії наступного року. Тренер Володимир Маджаревич і пан Марко Піпуніч справді роблять усе можливе, щоб усе відбувалося швидше.



«Складно очікувати, що всі документи оформлять у 2025-му, але, чесно кажучи, мене це навіть влаштовує, бо попередні три роки були дуже насиченими і виснажливими. За рік у мене було 25–28 змагань, тому зараз можу насамперед відновитися після проблем з плечем», — сказав спортсмен.



Спортсмен зазначив, що за відсутності серйозних травм планує займатися багатоборством ще вісім років, тобто протягом двох олімпійських циклів. Він додав, що поки не ставав ані чемпіоном світу, ані Олімпійських ігор, і це залишається його великою мрією. Він також підкреслив, що його головна мета — стати чемпіоном у багатоборстві.

Що передувало

На початку повномасштабного вторгнення РФ тренер хорватської збірної Владімір Маджаревич запросив українських спортсменів приїхати до міста Осієк і готуватись у місцевому спортивному центрі до Чемпіонату Європи.

Ідея полягала в тому, щоб українці пробули там два місяці. Однак Ковтун разом із тренеркою Іриною Горбачевою вирішили залишитися в місті й живуть і тренуються там уже майже три роки.