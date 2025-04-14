У Німеччині призначили дату голосування за нового канцлера

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Голосування за нового канцлера ФРН заплановано на 6 травня. У Бундестазі мають виконати важливу передумову.

Про це повідомляє німецьке медіа Stern.

Парламент голосуватиме за кандидатуру лідера партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріха Мерца. Це відбудеться через два з половиною місяці після виборів до Бундестагу.

До цього часу політсили «Християнсько-демократичний союз», «Християнсько-соціальний союз» (ХСС) та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) мають схвалити коаліційну угоду.

Керівництво ХСС вже зробило це, ХДС ухвалить рішення 28 квітня на партійному з’їзді. А представники СДПН голосуватимуть щодо 144-сторінкового документа до 29 квітня. Коаліційна угода потребує не лише більшості голосів, а й участі щонайменше 20% членів партії в суто цифровому голосуванні.

Якщо Мерца оберуть канцлером, його кабінет можуть привести до присяги того ж дня. У такому разі федеральний уряд розпочне роботу рівно через пів року після розпаду трипартійної коаліції Олафа Шольца 6 листопада 2024 року.