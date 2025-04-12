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Арбузов, Клюєв і Поліщук. Президент увів у дію нові санкції проти повʼязаних з РФ експосадовців

Автор:
Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції стосовно чотирьох колишніх посадовців і бізнесменів.

Про це йдеться в указі № 231/2025.

Ось хто потрапив під санкції:

Їм заморозять активи в Україні, заборонять провадити економічну діяльність в Україні, також їх позбавлять державних нагород, якщо в них такі є.