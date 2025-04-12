Арбузов, Клюєв і Поліщук. Президент увів у дію нові санкції проти повʼязаних з РФ експосадовців
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції стосовно чотирьох колишніх посадовців і бізнесменів.
Про це йдеться в указі № 231/2025.
Ось хто потрапив під санкції:
- колишній голова Національного банку України Сергій Арбузов;
- колишній міністр економіки й колишній голова Адміністрації президента Андрій Клюєв;
- колишній власник київського ТРЦ Gulliver Віктор Поліщук;
- колишня акціонерка IBOX-банку, засновниця підсанкційної компанії «Фінансова Компанія Лео» Альона Шевцова.
Їм заморозять активи в Україні, заборонять провадити економічну діяльність в Україні, також їх позбавлять державних нагород, якщо в них такі є.
- Напередодні, 11 квітня, Зеленський увів у дію нові санкції проти російських і проросійських пропагандистів війни та російського тіньового флоту.