Reuters: США хочуть контролювати газогін «Газпрому» в Україні

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У новому варіанті американсько-української угоди про надра США вимагають контролю над газогоном російського «Газпрому» в Україні.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Вашингтон хоче, щоб Київ передав Корпорації міжнародного фінансування США управління газогоном компанії «Газпром», яким раніше йшов транзит російського газу до Європи.

Описуючи переговори між Штатами й Україною, які розпочалися 11 квітня у Вашингтоні, джерело Reuters сказало, що там панувала «дуже антагоністична» атмосфера через максималістські вимоги США. І тому перспективи прориву в угоді лишаються мізерними.

Українська делегація приїхала на переговори в супроводі юридичної компанії Hogan Lovells для захисту своїх інтересів. Вона допомагає переговірній команді та водночас веде власний трек напряму з американськими юристами.

Новий варіант угоди про українські копалини, а також про нафту і газ, не передбачає гарантій безпеки для України, але натомість у ньому є привілейований доступ США до українських родовищ і прибутків від їхньої розробки.

У Києві вважають, що це може підірвати суверенітет України, спрямувати прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США. Україна проситиме змінити угоду, вимагаючи взамін збільшити обсяг американських інвестицій. Президент США Дональд Трамп уже пригрозив Зеленському «великими проблемами», якщо той відмовиться від угоди про надра.

Що передувало

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну пілотний проєкт угоди про корисні копалини. У Вашингтоні сподівалися, що Київ її одразу підпише. Однак президент Зеленський сказав, що заборонив підписувати угоду, оскільки вона не зможе захистити інтереси України — немає звʼязку з інвестиціями, прибутками та гарантіями безпеки. Після того її почали доопрацьовувати.

Допрацьовану угоду мали підписати 28 лютого, під час візиту Володимира Зеленського у Білий дім. Проте тоді Дональд Трамп та президент України посварилися — українська делегація достроково залишила Білий дім. Документ не підписали. Однак обидві сторони заявили, що перемовини про угоду тривають.