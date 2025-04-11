Системи ППО, боєприпаси та мільярди доларів допомоги для України: які результати 27-го «Рамштайну»
- Автор:
- Оля Березюк
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Сьогодні, 11 квітня, відбулось 27-ме засідання України та партнерів у форматі «Рамштайн», за результатами якого було оголошено про нові пакети військової допомоги та створення ще однієї коаліції.
Про це повідомляє Міністерство оборони.
У відомстві наголосили, що з моменту попередньої зустрічі партнери анонсували понад $21 мільярд безпекової допомоги Україні.
За підсумками зустрічі партнери оголосили про нові кроки підтримки:
Німеччина у 2025 році передасть 4 системи ППО IRIS-T та 300 ракет-перехоплювачів до цих систем. Також Німеччина передасть 30 ракет для Patriot, 15 танків Leopard-1, 25 бойових машин Marder і додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів. Загалом сума додаткової допомоги до 2029 року становитиме €11 мільярдів.
Велика Британія надасть допомоги на £450 млн: сотні тисячі дронів, радіолокаційні системи та ремонт раніше наданої техніки.
Норвегія надала £100 млн на фінансування пакета допомоги, оголошеного Великою Британією. Загалом Норвегія збільшила військову підтримку у 2025 році на €5 млрд. Також країна оголосила про €1 млрд допомоги, зокрема на боєприпаси і ППО/ПРО.
Бельгія оголосила про виділення пакета військової допомоги вартістю €1 мільярд, а Данія — про 25-й пакет військової допомоги вартістю майже €900 млн.
Литва планує виділити €20 млн на закупівлю боєприпасів, Естонія найближчим часом надасть Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів, а також сухі пайки для потреб ЗСУ, а Нідерланди — €150 млн на посилення протиповітряної оборони України.
Ще один важливий результат засідання — створення коаліції РЕБ за лідерства Німеччини.