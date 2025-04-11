У Фінляндії росіянам заборонили купувати нерухомість. Усе через нацбезпеку

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Парламент Фінляндії 11 квітня одностайно схвалив пропозицію уряду й заборонив росіянам купувати нерухомість у країні через загрозу національній безпеці.

Про рішення парламенту передає державний мовник Yle.

Така ідея в країні виникла у вересні минулого року. Тоді пояснювали, що в документі не називатимуть чітко держави, проте закон поширюватиметься на громадян тієї країни, яка «порушила територіальну цілісність, суверенітет і незалежність іншої держави і може загрожувати безпеці Фінляндії».

Yle зазначає, що зараз купувати нерухомість у Фінляндії не можуть лише росіяни, проте надалі заборону поширять на громадян усіх країн, які ведуть загарбницькі війни і можуть становити загрозу національній безпеці Фінляндії.

Загострення ситуації з безпекою підштовхнуло уряд до ухвалення закону. Міністерство оборони раніше наголошувало, що Росія становить довгострокову загрозу для безпеки в Європі, а нерухомість — один з інструментів ворожого впливу.

Окрім того, у країні готують законопроєкт, щоб посилити засоби втручання у власність, яку вже придбали.

Протягом багатьох років Фінляндію непокоїли підозрілі обʼєкти — деякі з них мали укріплення з вертолітними майданчиками, збиткові готелі, власники яких були повʼязані з Росією. Також йдеться і про нерухомість поблизу критичної інфраструктури.

У червні минулого року премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив в інтервʼю Bloomberg News, що такі обʼєкти «можуть використати, щоб завдати шкоди, або, можливо, як плацдарм для ширшої операції».

Це не єдині такі дії влади Фінляндії щодо власної національної безпеки. У липні минулого року парламент країни ухвалив закон, що дозволяє прикордонникам повертати до Росії шукачів притулку. Так країна бореться зі спробою Кремля підірвати національну безпеку країни шляхом міграції вздовж 1 300-кілометрового кордону між країнами. Серед держав НАТО це найдовший сухопутний кордон з Росією.

Що відбувається на російсько-фінському кордоні

Останніми роками Фінляндія готувалася до того, що Росія спрямує велику кількість шукачів притулку до кордону. Росіяни вже робили це на фінському кордоні під час міграційної кризи 2015 року.

У листопаді 2023 року прикордонники повідомляли, що через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити надзвичайно велика кількість людей, які не мали вʼїзних документів. 15 листопада премʼєр-міністр Фінляндії заявив, що Росія допомагає потрапити в країну нелегальним мігрантам, серед яких громадяни РФ, країн Близького Сходу й Африки. Через цей сплеск нелегальної міграції Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти на кордоні з Росією.

У квітні 2024 року Фінляндія безстроково продовжила закриття цих пунктів пропуску.