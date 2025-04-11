Американська кіноакадемія вручатиме «Оскар» каскадерам
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук (AMPAS) створила номінацію премії «Оскар» за досягнення в галузі каскадерського мистецтва.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Статуетку в цій категорії вручатимуть учасникам, починаючи із 100-ї церемонії «Оскара» — її номінантами стануть фільми, що вийдуть на екрани у 2027 році.
«З перших днів існування кінематографа каскадерство було невіддільною частиною кіновиробництва. Ми пишаємося тим, що відзначаємо роботу цих технічних і творчих митців, і вітаємо їх за самовідданість», — заявили генеральний директор академії Білл Крамер і президент Джанет Янг.
Відомо, що понад сотня фахівців-каскадерів є членами Виробничо-технологічного відділення кіноакадемії США.
Правила номінування та голосування оголосять у 2027 році разом з повним регламентом премії «Оскар». Керівництво AMPAS пізніше визначить конкретніші деталі вручення нагороди.
- Категорія «Оскара» найкращий кастинг до цього була найновішою. Її заснували у 2024 році, а започаткують з 98-ї церемонії. Тоді журі оцінюватимуть стрічки, які глядачі побачать у 2025 році.
- 98-ма церемонія вручення статуеток відбудеться 15 березня 2026 року. Захід вже вдруге проведе комік і ведучий телевізійних шоу Конан О’Браєн.