Зеленський анонсував санкції проти російських пропагандистів і «тіньового флоту»
- Автор:
- Оля Березюк
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Україна введе нові санкції проти російських пропагандистів і «тіньового флоту» — відповідні доручення вже дав президент Володимир Зеленський.
Про це він повідомив у вечірньому зверненні.
Президент зазначив, що для введення обмежень є відповідне обґрунтування від спецслужб.
«Це сильні пакети — і щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни — тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів — це відомі всім українцям прізвища, мали вплив», — сказав президент.
За його словами, зараз триває підготовка відповідних указів.
«Ми працюємо також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів передусім у Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу», — додав Зеленський.
- Українська розвідка зібрала досьє на 238 суден та 31 капітана, які входять до тіньового флоту, за допомогою якого Росія та Іран обходять нафтові санкції та доставляють підсанкційну нафту.