CBS News: Посол США в Україні незабаром піде у дострокову відставку
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пані посол США в Україні Бріджит Брінк хоче достроково піти у відставку найближчим часом.
Про це пише CBS News із посиланням на джерела, а також «Суспільне» з посиланням на представника Держдепу.
Джерела CBS News кажуть, що її відставка повʼязана з «незвичним поєднанням» особистих і політичних проблем, включаючи нещодавні скорочення в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID).
Крім того, Брінк працює далеко від своєї сімʼї — Київ визначають як місце, куди дипломатичні працівники не можуть перевезти свої сімʼї.
Держсекретар США Марко Рубіо планував залишити Брінк на посаді. У січні 2025 року, після її прохання про відставку в рамках стандартної ротації між адміністраціями президентів США, Рубіо відхилив її прохання.
Можлива відставка Брінк відбувається у визначний момент для українсько-американських відносин. Зараз адміністрація Дональда Трампа просуває мирні перемовини з Росією. Україна вже погодилася на повне припинення вогню, але Росія — ні, тож розмови досі тривають.
- Бріджіт Брінк офіційно стала послом США в Україні в травні 2022 року. До цього вона була послом США в Словаччині, а ще працювала в Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту США.
- Після ракетного удару росіян по Кривому Рогу, який забрав життя 20 людей, президент України Володимир Зеленський розкритикував Брінк за «слабку реакцію». Коментуючи удар, вона сказала, що «війна має завершитись», але не уточнила, що ракета, яка вдарила по Кривому Рогу, російська. Після цього Брінк уточнила, що Кривий Ріг атакували саме росіяни.