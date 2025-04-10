Китай скоротить кількість показів американських фільмів у відповідь на мита Трампа
- Автор:
- Оля Березюк
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У Китаї скоротять кількість американських фільмів, які демонструються в країні. Це частина відповіді країни на високі тарифи президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Національне управління з питань кіно Китаю.
У відомстві заявили, що будуть слідувати законам ринку, поважати вибір глядачів і помірковано зменшувати кількість імпортованих американських фільмів.
«Китай — другий за величиною кіноринок у світі, і ми завжди наполягали на високому рівні відкритості до зовнішнього світу, і ми будемо представляти чудові фільми з більшої кількості країн світу, щоб задовольнити ринковий попит», — йдеться в повідомленні.
- Наразі мита США для Китаю становлять 145%. Вони включають 20-відсоткові мита, введені у березні через те, що Пекін «не вжив адекватних заходів» для боротьби з потоком наркотику фентанілу до США, а також мита, введені у квітні — 9 квітня Трамп підвищив їх до 125%.
- Китай у відповідь на політику США ввів 84% мита на американські товари.