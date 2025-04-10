Politico: Трамп ухвалив нове рішення про мита «від серця» — без консультації з юристами

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Президент США Дональд Трамп розповів, що раптове рішення збільшити мита для Китаю і відкласти обмеження для інших країн йшло «від серця». Він не консультувався з юристами.

Про це повідомляє Politico.

Відповідний пост у соцмережі Truth Social від 9 квітня Трамп написав разом з міністром торгівлі Говардом Лутніком і міністром фінансів Скоттом Бессентом, пише видання. Заява стала несподіванкою для інших законодавців-республіканців.

«Останні кілька днів я думав про це. У нас не було доступу до адвокатів. Ми написали це від щирого серця, чи не так? Це було написано від щирого серця, і я думаю, що це було добре написано», — прокоментував Трамп.

Бессент першим зустрівся з журналістами після нової заяви про тарифи. Посадовець каже, що зміни викликані бажанням укласти нові торгові угоди з постраждалими партнерами, які «засипали Білий дім проханнями про переговори».

«Кожне з цих рішень буде індивідуальним, це займе певний час, і президент Трамп хоче бути особисто залученим, тому ми даємо 90-денну паузу», — сказав міністр фінансів США.

Американський президент додав, що спостерігав за ринком облігацій і побачив, що «людям стало трохи зле».

«Він [ринок] виглядав досить похмуро, а потім, здається, це став найбільший день в історії фінансів. Це значна зміна. Жоден інший президент не зробив би того, що зробив я», — заявив Дональд Трамп.