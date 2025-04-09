Трамп підвищив мита для Китаю до 125% і ввів 90-денну митну паузу для решти

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Президент США Дональд Трамп підвищив мита для Китаю та оголосив про 90-денну паузу зі зниженими митами у 10% для інших країн.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Мита для Китаю становитимуть 125% і набудуть чинності негайно, заявив президент США. Він пояснив таке рішення «неповагою, яку Китай показав щодо світових ринків».

Трамп додав, що понад 75 країн звернулися до США для обговорення питань щодо торгівлі, торговельних бар’єрів та мит і не вжили жодних заходів у відповідь проти Сполучених Штатів.

У звʼязку з цим Трамп на 90 днів призупиняє введення мит для решти країн — на час паузи вони становитимуть 10%.