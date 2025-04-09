Трамп підвищив мита для Китаю до 125% і ввів 90-денну митну паузу для решти
- Автор:
- Оля Березюк
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Президент США Дональд Трамп підвищив мита для Китаю та оголосив про 90-денну паузу зі зниженими митами у 10% для інших країн.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
Мита для Китаю становитимуть 125% і набудуть чинності негайно, заявив президент США. Він пояснив таке рішення «неповагою, яку Китай показав щодо світових ринків».
Трамп додав, що понад 75 країн звернулися до США для обговорення питань щодо торгівлі, торговельних бар’єрів та мит і не вжили жодних заходів у відповідь проти Сполучених Штатів.
У звʼязку з цим Трамп на 90 днів призупиняє введення мит для решти країн — на час паузи вони становитимуть 10%.
- 2 квітня американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові мита потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.
- Пізніше, 8 квітня, у США набули чинності додаткові мита у 50%, які президент Дональд Трамп погрожував накласти на китайські товари, а їх загальний обсяг зріс до 104%. Після цього Китай увів 84% мита на американські товари.