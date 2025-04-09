У Молдові очільницю Гагаузії відпустили під домашній арешт. Її підозрюють у сприянні фінансуванню політпартії з боку РФ

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Суд Кишинева ухвалив рішення перевести башкана Гагаузії Євгенію Гуцул під домашній арешт на 30 днів.

Про це повідомляє молдовський канал TV8.

Перед винесенням рішення адвокат Гуцул Сергіу Морару заявив, що клопотання прокуратури про тримання під вартою є необґрунтованим і що прокурори не представили доказів, які б доводили провину його клієнтки.

За матеріалами справи, башкан Гагаузії разом зі Світланою Попан, яка у 2019—2022 роках працювала секретаркою партії «Шор», систематично ввозили до Молдови гроші з Росії.

Як пише видання NewsMaker, Гуцул також звинувачують у координації роботи офісів політсили таким чином, щоб «Шор» отримувала гроші від організованого злочинного угруповання. Загалом було одержано понад 42,5 мільйона леїв. Справу передали до суду у квітні 2024 року. Обидві фігурантки не визнають провини.