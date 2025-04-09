Китай вводить 84% мита на американські товари. Торгова війна набирає обертів

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Китай підняв мита на американські товари до 84%. Це відповідь на аналогічні мита з боку США.

Про це пише Bloomberg.

Торгова війна між США та Китаєм продовжує набирати обертів. Нові обмеження Пекіну набудуть чинності з 10 квітня. Китай також додав шість фірм до свого списку ненадійних організацій і 12 американських компаній до списку експортного контролю.

Зараз США обкладають китайські товари 104% мита. Було кілька хвиль, якими президент Дональд Трамп вводив нові обмеження. Після цього Китай пообіцяв «боротись до кінця» — і вживає контрзаходів у відповідь. Спочатку Пекін обклав китайські товари 34% мита, а тепер додав до них додаткові 50%.

Що передувало

2 квітня американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові мита потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

До списку країн, на чиї товари вводяться мита, увійшов і Китай. Розмір мита на китайські товари — 34%. Тобто Пекін став одним із головних постраждалих від мит Трампа, адже це вже третя хвиля мит, якими Вашингтон обкладав Пекін після переобрання Трампа. Щоразу тарифи підсумовуються. Після трьох перших етапів торгової війни вони досягли 54%.

Уже 8 квітня у США заявили, що додаткові мита у 50% на китайські товари набули чинності. Тобто вже з 9 квітня Китай обкладений 104-відсотковим митом. Китай також вводив дзеркальні мита на американські товари.