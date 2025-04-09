Reuters: Адміністрація Трампа відновила деякі програми іноземної допомоги після тиску Конгресу
- Автор:
- Оля Березюк
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Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила відновити щонайменше шість нещодавно скасованих програм зовнішньої допомоги США.
Про це повідомили Reuters джерела.
Йдеться про відновлення фінансування Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) у Лівані, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадорі. Крім того, поновлять іще чотири гранти для Міжнародної організації з міграції в Тихоокеанському регіоні.
За даними агенства, рішення про часткове відновлення допомоги ухвалили після внутрішнього перегляду в уряді та під тиском з боку Конгресу США.
Виконувач обовʼязків заступника адміністратора USAID Джеремі Левін, який також є членом Департаменту урядової ефективності мільярдера Ілона Маска (DOGE), у внутрішньому електронному листі звернувся до співробітників з проханням скасувати ці скорочення.
За даними Stand Up For Aid, правозахисної групи нинішніх і колишніх американських чиновників, лише одне рішення Левіна минулого тижня скасувало контракти WFP на суму понад $463 мільйони. Найбільші втрати припали на Ліван, Сирію, Сомалі та Йорданію.
Багато з припинених програм було скасовано з дозволу державного секретаря США Марко Рубіо після першого раунду скорочення програм іноземної допомоги. Державний департамент заявив, що це не є остаточним рішенням.
- Після того як Дональд Трамп став президентом США, у Вашингтоні запрацював Департамент ефективності уряду (DOGE) під керівництвом мільярдера Ілона Маска. Ця структура за півтора року має підвищити ефективність роботи американського уряду.
- У межах скорочення витрат уряду влада США, серед іншого, призупинила програми допомоги іншим країнам, запропонувала федеральним чиновникам звільнитися й отримати компенсації. Також у США вирішили ліквідувати Міністерство освіти, а в Центральному розвідувальному управлінні США почали звільняти нещодавно найнятих працівників.