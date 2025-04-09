Китай «звіряє» з Україною інформацію про полонених китайців, які воювали за Росію

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У Міністерстві закордонних справ Китаю зреагували на те, що українські військові взяли в полон двох громадян КНР, які воювали на боці Росії.

Заяву представника китайського МЗС передають SkyNews і Newsweek.

Зараз Пекін «звіряє інформацію з українською стороною». У МЗС наголосили, що китайський уряд завжди просив своїх громадян «триматися подалі від зон збройних конфліктів» і уникати будь-якої участі в бойових діях чи конфліктах.

Президент України Володимир Зеленський напередодні, 8 квітня, заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

В Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині. МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, вимагаючи пояснити участь громадян цієї держави у війні.

Це перший відомий випадок участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ. З початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу публічно не підтримав Україну. Пекін підтримував Москву і засуджував санкції проти неї.