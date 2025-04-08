The Economist: Китай переконаний, що переможе у торговій війні проти США

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У Китаї переконані, що зможуть перемогти у торговій війні, яку почав президент США Дональд Трамп.

Про це пише британський журнал The Economist.

Торговельна війна між США та Китаєм стрімко загострюється. Китайські посадовці пообіцяли «битися до кінця» після того, як США анонсували додаткові мита у 50% — вони вже набули чинності.

Журнал зазначає, що довгострокові наміри Трампа ще важко зрозуміти. Однак зараз він найменше зацікавлений у домовленостях з Пекіном. Він говорив, що якщо Китай не скасує дзеркальні мита на американські товари, то США припинять будь-які переговори. Але в Пекіні відповіли, що це «помилка на помилці». І така жорстка риторика Пекіну, схоже, унеможливлює діалог між країнами.

До останньої хвилі мит Пекін відповідав на дії США швидко, але стримано. Китай намагався показати, що не дозволить себе принижувати, водночас уникаючи надто різких кроків, щоби не завдати шкоди власній економіці. Така тактика дозволяла почати перемовини, якби сторони цього захотіли. Але тепер, схоже, тактика змінилася.

Одна з причин — відчуття Пекіну, що він може виграти в торговій війні.

Трамп вимагає від Китаю багато чого: припинення потоків наркотику фентанілу до Штатів, допомоги в завершенні війни в Україні, угоду з продажу TikTok. Однак Пекін може дочекатися, поки США перестануть справлятися з інфляцією і невдоволенням американців через зростання цін і безробіття через мита Трампа, а не «боротися до кінця». Це доволі ризиковано, бо до того часу, як інфляція вдарить по США, китайська економіка уже може серйозно постраждати.

Наростання торговельної війни означає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін змушений посилити підтримку китайської економіки. Потенційний удар американських мит порівнюють із глобальною фінансовою кризою 2007—2009 років. Імовірно, місцева влада допоможе експортерам знайти нові ринки — поза межами США. Аналітики брокерської компанії Soochow Securities припускають, що Китай може знизити мита для решти світу та збільшити субсидії на експорт.

Однак Сі Цзіньпіну доведеться визначити, чи готовий він повністю розірвати економічну співпрацю зі США. The Economist зазначає, що серед заходів Пекін розглядає розглядає можливість повністю припинити співпрацю зі США у сфері боротьби з фентанілом. Інша пропозиція — заборонити імпорт американської курятини та іншої аграрної продукції, зокрема сої та сорго, які здебільшого постачаються зі штатів, де більше підтримують республіканців.

Китай також може ввести обмеження на американські послуги, в яких США все ще мають торговий профіцит. Це може включати консалтингові та юридичні компанії зі США, що досі працюють у Китаї. Крім того, Пекін може почати перевіряти інтелектуальну власність американських компаній.

А успіх китайського мультфільму “Ne Zha 2” та провал американської «Білосніжки» можуть використати як обґрунтування для обмеження або навіть повної заборони імпорту американських фільмів.

Що передувало

2 квітня американський президент Дональд Трамп оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові мита потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

До списку країн, на чиї товари вводяться мита, увійшов і Китай. Розмір мита на китайські товари — 34%. Тобто Пекін став одним із головних постраждалих від мит Трампа, адже це вже третя хвиля мит, якими Вашингтон обкладав Пекін після переобрання Трампа. Щоразу тарифи підсумовуються. Після трьох перших етапів торгової війни вони досягли 54%.

Уже 8 квітня у США заявили, що додаткові мита у 50% на китайські товари набули чинності. Тобто вже з 9 квітня Китай обкладений 104-відсотковим митом. Китай також вводив дзеркальні мита на американські товари.