Секретар Київради Бондаренко йде у відставку — він свідок у справі про заволодіння столичною землею

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Володимир Бондаренко йде з посади секретаря Київради — він виступає свідком у справі про корупцію в земельній та бюджетній сферах столиці.

Про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко та «Суспільне Київ».

На позачерговому засіданні Київради, 8 квітня, за результатами таємного голосування про дострокове припинення повноважень Бондаренка відсторонити не змогли: за проголосували 34 депутати, проти — 23, ще 38 утримались. Для відставки потрібен 61 голос.

Після цього Бондаренко написав заяву на звільнення і закликав депутатів підтримати її. З трибуни він подякував за довіру і заявив, що «ніколи не тримався за крісло». Його заяву депутати підтримали 81 голосом.

Раніше мер Києва Віталій Кличко відсторонив Бондаренка від ведення засідань. Володимир Бондаренко з грудня 2020 був секретарем Київської міської ради.

Що передувало

Правоохоронці 6 лютого викрили злочинну організацію на чолі з ексдепутатом Київської міської ради. Слідство не називало його імені, але низка медіа стверджували, що мова про Дениса Комарницького — лідера фракції «Блоку Леоніда Черновецького» у Київраді 2008—2010 років.

Серед інших підозрюваних:

заступник голови Київської міської державної адміністрації;

голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування і земельних відносин;

чинні депутати КМР;

перший заступник і заступник директора комунальних підприємств;

четверо громадян, про посаду яких правоохоронні органи не повідомляють.

Фігурантів справи підозрюють у тому, що вони заволодівали цінною столичною землею під забудову та повністю впливали на рішення місцевої влади про надання прав на землю. Схема полягала в тому, що фігуранти шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на неіснуючі будинки нібито на цих територіях на підставних осіб. Потім до міськради подавали заяви про те, щоб надати їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд — так уникали торгів.

За даними слідства, протягом 2023—2024 років фігуранти незаконно вивели з власності територіальної громади Києва землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.

З Київської міської держадміністрації 3 квітня звільнили 7 посадовців, які фігурують у справі. Повний перелік імен і посад тут.